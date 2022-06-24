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1 час назад

В Венгрии ввели лимит на продажу бензина в объеме 50 литров на человека в день

Газета.Ruиещё 2

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL ввела лимит на продажу бензина в розницу по фиксированной цене в объеме 50 литров в день на человека. Об этом сообщила официальный представитель предприятия Пирошка Бакош, пишет портал Telex.hu.

В Венгрии ввели лимит на продажу бензина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она подчеркнула, что в случае превышения лимита в 50 литров в день автовладельцы будут платить уже по «рыночным ценам». До этого ограничение составляло 100 литров на человека в сутки. Мера не действует на грузовые автомашины и сельскохозяйственную технику.

На прошлой неделе власти Венгрии продлили до 1 октября ограничения на цены некоторых продуктов питания и топливо. Литр бензина зафиксировали на уровне 480 форинтов (€1,2).

Регулирование цен на ряд продовольственных товаров ввели в республике в феврале. Это коснулось муки, сахара, молока, свинины. Цены на бензин регулируют еще с ноября 2021 года.

В конце мая на заправках Венгрии ввели ограничения на бензин — теперь заправляться там смогут лишь владельцы машин с венгерскими номерами. Решение объяснили тем, что в стране стал процветать «бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение».

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