Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ изучает планы национализации немецкого участка трубопровода "Северный поток - 2" и подключения его к плавучему терминалу по приему сжиженного природного газа. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, правительство ФРГ хочет отсоединить германскую часть трубопровода от остальной части и подсоединить к СПГ-терминалу. "Шпигель" напомнил, что "Северный поток - 2" уже подключен к распределительной сети и по отрезку можно было транспортировать газ напрямую на юг Германии. Эксперты, однако, опасаются, что подъем и отделение труб создают проблемы для окружающей среды. Кроме того, такие работы потребуют дополнительного согласования.