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1 час назад

Spiegel: власти ФРГ изучают планы национализации немецкого участка "Северного потока - 2"

ТАСС

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ изучает планы национализации немецкого участка трубопровода "Северный поток - 2" и подключения его к плавучему терминалу по приему сжиженного природного газа. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Власти Германии признали нехватку газа в стране

По его информации, правительство ФРГ хочет отсоединить германскую часть трубопровода от остальной части и подсоединить к СПГ-терминалу. "Шпигель" напомнил, что "Северный поток - 2" уже подключен к распределительной сети и по отрезку можно было транспортировать газ напрямую на юг Германии. Эксперты, однако, опасаются, что подъем и отделение труб создают проблемы для окружающей среды. Кроме того, такие работы потребуют дополнительного согласования.

Кроме того, есть неопределенность касательно прав собственности. Компания Nord Stream 2 AG находится на грани банкротства, был назначен временный управляющий ее делами.

Экономика,Видео,
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