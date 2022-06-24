В ЛНР установят фиксированный курс рубля к гривне

В мае правительство ЛНР планировало установить курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну. В 2015 году экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий объявил о введении в республике мультивалютной финансовой системы расчетов, которая предусматривала хождение на территории региона как рубля, гривны и доллара, так и тех валют, которые «будут удобными». 1 марта 2017 года постановление правительства утвердило в качестве основной валюты в республике российской рубль.