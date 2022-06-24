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21 минуту назад

Россиянам назвали выгоду от крепкого рубля

Лера Букина

Стабильный крепкий рубль нужен для того, чтобы восстановить импорт. Так, он позволяет уменьшить издержки импортеров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Россиянам назвали выгоду от крепкого рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позиции рубля начнут сдавать, когда ввоз товаров в страну восстановится, считает он.

Собеседник также напомнил о том, что в последнее время российская валюта сильно укрепляется - такая динамика очень невыгодна для экспортеров. Однако сильные позиции национальной валюты позволят восстановить импорт внутри страны, считает Баженов.

«В любом экономическом процессе есть те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает. Крепкий рубль действительно сильно бьет по экспортерам. Но вот для импортеров он дает возможность приобретать товары намного дешевле, чем обычно, а именно восстановление импорта сегодня является одной из ключевых задач нашей экономики», — указал специалист.

Также он отметил, что рубль может ослабеть при увеличении импорта, ведь в таком случае валюта станет востребованной.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России добиваются возвращения рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. Он подчеркнул, что это должно произойти как можно скорее, однако этому препятствуют «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

Экономика,Григорий Баженов,Андрей Белоусов,
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