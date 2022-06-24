G7 поспорила с Россией по поводу связи санкций и продовольственного кризиса

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) выступили с заявлением в адрес России и призвали ее разблокировать украинские порты для экспорта оттуда зерна. Кроме того, G7 отвергли заявления Москвы о связи продовольственного кризиса с антироссийскими санкциями. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министров, все введенные санкции предусматривают исключения, которые позволяют осуществлять поставки российских продуктов на мировые рынки.

«Министры поспорили с ложным нарративом и дезинформацией России в отношении санкций... Министры G7 призывают Москву прекратить ее нападения и угрозы», — говорится в выпущенном заявлении.

Страны также возложили на Россию вину за обострение мирового продовольственного кризиса и подчеркнули, что ее спецоперация на территории Украины грозит продовольственной безопасности.