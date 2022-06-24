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1 час назад

G7 поспорила с Россией по поводу связи санкций и продовольственного кризиса

Lenta.ru

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) выступили с заявлением в адрес России и призвали ее разблокировать украинские порты для экспорта оттуда зерна. Кроме того, G7 отвергли заявления Москвы о связи продовольственного кризиса с антироссийскими санкциями. Об этом пишет РИА Новости.

G7 поспорила с Россией по поводу связи санкций и продовольственного кризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам министров, все введенные санкции предусматривают исключения, которые позволяют осуществлять поставки российских продуктов на мировые рынки.

«Министры поспорили с ложным нарративом и дезинформацией России в отношении санкций... Министры G7 призывают Москву прекратить ее нападения и угрозы», — говорится в выпущенном заявлении.

Страны также возложили на Россию вину за обострение мирового продовольственного кризиса и подчеркнули, что ее спецоперация на территории Украины грозит продовольственной безопасности.

О том, что с Украины не могут вывезти десятки тонн зерна, стало известно еще весной. Киев и западные страны считают, что ответственность за последствия этой проблемы полностью лежат на Москве, последняя свою вину отрицает.

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