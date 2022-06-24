Доллару предсказали ненужность в России

Отвечая на вопрос о вероятности установления курса доллара на уровне шести рублей (такое значение было актуальным на момент дефолта по госдолгу 1998 года), Аксаков сказал: «Шесть рублей? Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики. А рубль будет востребован. Мы уже газ продаем за рубли. Президент недавно подписал указ, в соответствии с которым внешние долги будем погашать рублями. И в принципе нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем».