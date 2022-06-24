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57 минут назад

В Европе оценили масштабы перебоев в поставках газа из России

Lenta.ru

Полное прекращение поставок газа из России или перебои с ними испытывает более десяти государств Европейского союза. Соответствующую оценку масштабов трудностей дала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет ТАСС.

В Европе оценили масштабы перебоев в поставках газа из России
Фото: 

«Сейчас 12 стран ЕС либо полностью перестали получать российский газ, либо частично», — заявила она.

Глава ЕК подчеркнула, что ЕС уже давно начал готовиться к подобной ситуации и рассчитывает на общеевропейские, а не национальные меры в том, чтобы справиться с сокращением импорта из России.

Перспективы прекращения поставок отмечаются на фоне геополитической напряженности, обусловленной военной операцией РФ на Украине. Российская сторона весной выдвинула европейским покупателям условия по схеме оплаты газа с использованием рублевых счетов и прекратила поставки тем, кто на требования не пошел.

В середине июня «Газпром» снизил прокачку еще части покупателей, объяснив ситуацию техническими проблемами на газопроводе «Северный поток»: компания не смогла вернуть из ремонта в Канаде нужное оборудование. В Европе увидели в снижении объемов политическую мотивацию.

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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