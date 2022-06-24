100 авторов «Сильных идей для нового времени» презентовали свои решения потенциальным партнерам на ПМЭФ-2022

Лидеры более ста инициатив, попавших в топ-1000 форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени», посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). Они презентовали потенциальным партнерам инициативы по семи тематическим направлениям форума: 25 идей из трека Национальная технологическая инициатива (НТИ), 23 – из Национальной социальной инициативы (организация запрещена в России) (НСИ (организация запрещена в России)), по 16 – из Национальной кадровой и экологической инициатив, 13 – по теме предпринимательства, по пять – из трека «Открытый разговор» и «Развитие регионов».

Фото: Пресс-служба Росконгресса Пресс-служба Росконгресса

«Лидеры идей представили партнерам свои передовые решения в области технологий, предпринимательства, экологии, образования, социальной сферы потенциальным партнерам из организаций разного уровня. Совокупно за три основных дня ПМЭФ состоялось 146 питчей. В первую очередь, звучали запросы на апробацию, партнерское продвижение, масштабирование и тиражирование проектов. В этой логике мы постарались в полной мере использовать площадку Петербургского международного экономического форума, где единовременно концентрируются руководители со всей страны», – сказал операционный директор АСИ Георгий Белозеров.

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Мероприятия лидеров прошли с руководителями и представителями VK (Россия), АНО «Диалог», Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» (ЦИР), Россотрудничества, Роскачества, ВЭБ.РФ, Минздрава России, «Деловой России», Ростеха, Московского экспортного центра и других организаций. На встречах лидеры идей получили рекомендации и предложения о сотрудничестве по продвижению и реализации инициатив.

Генеральный директор технологической корпорации VK Владимир Кириенко отметил, что его компания готова поддержать и подключиться к продвижению ярких и смелых идей, представленных в рамках форума.

«В России много креативных людей, которые благодаря своим талантам и знаниям создают уникальные инновационные проекты. Эти проект помогают делать нашу страну лучше. Мы это поддерживаем и считаем, что именно сейчас открываются возможности для различных коллабораций, как классических проектов, связанных с офлайн-деятельностью, так и взаимодействием в цифровой среде. VK поддерживает подобные инициативы, поэтому мы договорились, что мы будем участвовать в цепочке развития проектов, давать экспертную оценку, помогать в их продвижении», – пояснил Владимир Кириенко.

Кроме того, он выразил готовность помочь интегрировать с сервисами соцсетей томскую инициативу «Региональный сервисно-ресурсный центр дизайна карьеры школьников», позволяющую современными методами внедрить школьников в деловую среду.

Руководитель Российской системы качества Максим Протасов заявил о готовности подключиться к проекту сетевого биомедицинского кластера — Платформа физического, психического и ментального здоровья в части запуска сети здорового питания по всей стране. По его словам, «здоровый потребитель» – приоритетное направление для компании. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай также подчеркнул важность проекта и порекомендовал сформировать конкретные предложения в части проработки с министерством.

Камчатская инициатива по созданию региональной «Цифровой клиники» оказалась актуальна для Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» (ЦИР). Начальник ЦИР «РЖД» Дмитрий Вербов отметил, что они рассмотрят вариант апробации проекта в региональных учреждениях компании.

Управляющий директор Блока агента правительства России ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич заявил о готовности помочь в масштабировании экологического проекта «Вовлечение органических отходов в хозяйственный оборот». По его словам, необходимо провести встречу с проектом «Бизнес-двойка», а также вместе с экспертами проанализировать влияние проекта на стоимость переработки.

Петербургская инициатива «Учись Учиться» по развитию навыков самообучения и работы с большими потоками информации заинтересовала заместителя руководителя Россотрудничества Дмитрия Поликанова. Он заявил о готовности помочь в интеграции методики в программу продвижения русского языка за рубежом.