В ЦБ РФ заявили о сохранении высоких проинфляционных рисков

В России сохраняются существенные проинфляционные риски, несмотря на общее снижение данного экономического фактора. Об этом сообщается на сайте Банка России.

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"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", – говорится в материалах.

Инфляционные ожидания граждан на ближайший год в июне выросли на 0,9 процентного пункта и в настоящее время оцениваются в 12,4%. Таким образом, данный показатель приблизился к значениям августа – сентября 2021 года.

В ЦБ полагают, что годовая инфляция в России в 2022 году составит от 14% до 17% с учетом текущей денежно-кредитной политики. При этом в 2023 году показатель может снизиться до 5–7%, в 2024 – до 4%.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что в России по итогам текущего года инфляция не выйдет за 15%. В ближайшие недели можно ожидать начала дефляции. По его словам, это означает, что с настоящего момента до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень ЦБ в 4%.