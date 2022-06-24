Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
57 минут назад

В ЦБ РФ заявили о сохранении высоких проинфляционных рисков

Москва24

В России сохраняются существенные проинфляционные риски, несмотря на общее снижение данного экономического фактора. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В ЦБ РФ заявили о сохранении высоких проинфляционных рисков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", – говорится в материалах.

Инфляционные ожидания граждан на ближайший год в июне выросли на 0,9 процентного пункта и в настоящее время оцениваются в 12,4%. Таким образом, данный показатель приблизился к значениям августа – сентября 2021 года.

В ЦБ полагают, что годовая инфляция в России в 2022 году составит от 14% до 17% с учетом текущей денежно-кредитной политики. При этом в 2023 году показатель может снизиться до 5–7%, в 2024 – до 4%.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что в России по итогам текущего года инфляция не выйдет за 15%. В ближайшие недели можно ожидать начала дефляции. По его словам, это означает, что с настоящего момента до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень ЦБ в 4%.

Орешкин также отметил, что экономика РФ после кризиса будет технологически суверенна.

Экономика,Максим Орешкин,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители