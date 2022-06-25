Шольц готовит жителей Германии к росту цен на энергоносители

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о том, что на фоне нынешних событий на Украине следует подготовиться к росту цен на энергоносители. Об этом он заявил в субботнем видеообращении, текст которого распространила пресс-служба правительства ФРГ.

"Многие вещи, которые мы покупаем, стали дороже. Продукты питания, но особенно цены на энергию", - отметил Шольц. "Мы замечаем это на заправках, мы замечаем это, когда нам приходится оплачивать счет за отопление", - добавил он. При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что "топочный мазут и газ стоят намного дороже, чем год назад". "Так что мы должны подготовиться к этому", - констатировал Шольц.

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В то же время канцлер Германии заметил, что власти уже приняли определенные меры, в частности, законы, которые гарантируют своевременное хранение большего количества газа в газохранилищах страны.

"И мы работаем над тем, чтобы было возможно импортировать энергоносители в Германию другими способами, а не только через Россию. Это тоже важно", - сказал Шольц.

В этом контексте он указал на то, что следует обсудить данный вопрос с другими международными партнерами.

"В Эльмау с другими главами государств и правительств экономически сильных демократий. Сейчас важно, чтобы мы обсудили настоящую ситуацию и в то же время убедились, что мы остановим антропогенное изменение климата", - уточнил глава правительства ФРГ, отметив, что "это то, что мы должны сделать, отказавшись от использования ископаемого топлива в долгосрочной перспективе". "И поэтому одной из задач будет, например, создание климатического клуба, в котором страны, желающие добиться этого, будут работать вместе", - подытожил Шольц.

Встреча лидеров стран Группы семи (G7) пройдет 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии. В 2015 году ФРГ уже принимала там саммит "семерки". Ранее представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский примет 27 июня участие в саммите Группы семи по видеосвязи.

Ситуация с газоснабжением в Германии

В четверг вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил журналистам, что правительство Германии повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ. Вторая степень означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. Третья степень, о которой речи пока не идет, вводится, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя Федеральное сетевое агентство, оно принимает решения о том, кто получает газ в приоритетном порядке.