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57 минут назад

Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден и другие лидеры G7 согласятся ввести запрет на импорт нового золота из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Лидеры G7 запретят импорт золота из России
Фото: ТАССТАСС

По данным собеседника агентства, Министерство финансов США распространит постановление о запрете ввоза нового золота в США во вторник, 28 июня. С аналогичным объявлением выступят лидеры других стран G7 на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» на предстоящем саммите в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите уделят внимание новом вызовам мировой экономики, ставшие результатом военных действий на Украине.

Экономика,Джон Кирби,Джозеф Байден,Казначейство США,
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