Резервный фонд правительства увеличили на 1,6 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей — деньги пойдут на реализацию мероприятий по обеспечению стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений.

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Источником средств послужили неиспользованные деньги федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года.

Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусмотрены в законе о федеральном бюджете на финансовый год.