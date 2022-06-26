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3 часа назад

Резервный фонд правительства увеличили на 1,6 млрд рублей

RT на русскомиещё 7

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей — деньги пойдут на реализацию мероприятий по обеспечению стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений.

Резервный фонд правительства увеличили на 1,6 млрд рублей
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Источником средств послужили неиспользованные деньги федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года.

Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусмотрены в законе о федеральном бюджете на финансовый год.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило ещё 49,6 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.

По словам Мишустина, власти будут и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.

Экономика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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