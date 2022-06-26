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1 час назад

Молдавии предрекли «скатывание в Средневековье» в случае присоединения к антироссийским санкциям

Майк Габриелян

Присоединение Молдавии к санкциям против России обернётся ответными действиями РФ в сфере энергетики. Это грозит Кишиневу серьёзными экономическими последствиями. Так считает директор Balkan Centre, политолог Сергей Манастырлы. Его цитирует РИА «Новости».

Молдавию предостерегли от присоединения к антироссийским санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате присоединения Молдавии к санкционной войне экономику страны ждёт катастрофа - Молдавия скатится в Средневековье», - считает Манастырлы.

Он отметил, что из-за энергетического кризиса начнутся перебои с электричеством, поставками топлива, последует цепной рост цен. Многие компании, включая сельскохозяйственные, могут обанкротиться..

«Примут в следующем веке»: что Евросоюз будет делать дальше с Украиной и Молдавией

По словам эксперта, в республике уже наступил экономический кризис: стоимость продуктов, цены на горючее постоянно растут. Если Россия прекратит подачу газа, жителям Молдавии придется перейти на дрова. Однако в республике нет лесов, а Евросоюз не сможет обеспечить Молдавию альтернативными источниками.

«Сейчас руководству страны нужно воздержаться от необдуманных политических заявлений, иначе ситуация в социуме может стать взрывоопасной», - подытожил Манастырлы.

На этой неделе Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление в ЕС.

После этого спикер парламента Молдавии Игорь Гросу не исключил, что в знак солидарности с ЕС, Кишинев присоединится к возможным последующим пакетам антироссийских санкций.

Ранее болгары назвали ЕС союзом клоунов из-за предоставления Украине статуса кандидата.

Экономика,Игорь Гросу,ЕС,
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