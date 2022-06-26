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1 час назад

Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта

Газета.Ruиещё 3

Россия находится в нескольких часах от дефолта, сообщает агентство Bloomberg. Это связано с тем, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты около $100 млн по просроченным облигациям.

Российские власти не планируют объявлять дефолт официально, однако если инвесторы не получат деньги к установленному сроку, то согласно документам будет зафиксирован факт невыполнения обязательств. Для Москвы это будет первый дефолт по внешнему долгу с 1918 года.

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Агентство отмечает, что это событие в большей мере символическое, так как РФ «уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира». Также неизвестно, что произойдет дальше, так как рынки столкнулись с уникальным сценарием: у заемщика есть желание и ресурсы заплатить, однако это невозможно.

В конце мая Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился 25 мая.

Экономика,Видео,Казначейство США,
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