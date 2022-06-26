Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта

Россия находится в нескольких часах от дефолта, сообщает агентство Bloomberg. Это связано с тем, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты около $100 млн по просроченным облигациям.

Российские власти не планируют объявлять дефолт официально, однако если инвесторы не получат деньги к установленному сроку, то согласно документам будет зафиксирован факт невыполнения обязательств. Для Москвы это будет первый дефолт по внешнему долгу с 1918 года.

Агентство отмечает, что это событие в большей мере символическое, так как РФ «уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира». Также неизвестно, что произойдет дальше, так как рынки столкнулись с уникальным сценарием: у заемщика есть желание и ресурсы заплатить, однако это невозможно.