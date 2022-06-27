Агентство Bloomberg объявило «дефолт» в России

В России в ночь на 27 июня наступил «дефолт» — впервые с 1998 года, сообщает Bloomberg.

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Министерство финансов РФ 27 мая должно был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. При этом Минфин сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США отказалось продлить лицензию, позволяющую Москве обслуживать внешний долг в условиях санкций.

Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.

Bloomberg объясняет «дефолт» тем, что в ночь на понедельник эти сроки вышли. При этом агентство уточняет, что «дефолт» пока носит «в основном символический характер и мало что значит для россиян».