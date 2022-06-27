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1 час назад

Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела, сокращая поставки газа

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин доводит немецкую экономику до предела. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Обозреватели агентства утверждают, что российская сторона сократила поставки газа на 60% по основному трубопроводу «Северный поток». Отмечается, что после этого специалисты в администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца начали изучать возможные варианты событий. В итоге они пришли к выводу, что ни один из них не поможет собрать необходимое количество газа к предстоящей зиме.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей». Он выразил опасения, что расточительное сжигание газа в холодную зиму может привести к очень тяжелому положению.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о необходимости быть готовыми в росту стоимости цен на энергоносители на фоне событий на Украине.

В первой половине июня Шольц заявил, что страна должна быстро и безопасно обрести независимость от российской стороны в области энергоснабжения, а также выразил поддержку Восточной Германии в вопросе преодоления последствий антироссийских санкций.

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