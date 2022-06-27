Президент России Владимир Путин доводит немецкую экономику до предела. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Обозреватели агентства утверждают, что российская сторона сократила поставки газа на 60% по основному трубопроводу «Северный поток». Отмечается, что после этого специалисты в администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца начали изучать возможные варианты событий. В итоге они пришли к выводу, что ни один из них не поможет собрать необходимое количество газа к предстоящей зиме.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей». Он выразил опасения, что расточительное сжигание газа в холодную зиму может привести к очень тяжелому положению.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о необходимости быть готовыми в росту стоимости цен на энергоносители на фоне событий на Украине.