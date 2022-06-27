NYT: Запад намерен лишить Россию доходов от нефти

Власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу в попытке ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Статью об этом опубликовала американская газета The New York Times.

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По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу было бы лучшим способом ослабления экономической устойчивости России.

«Это фактически позволило бы Москве продавать больше нефти на мировом рынке, но окупить гораздо меньшие доходы от нее», — объяснили в издании.

По мнению американских лидеров, введение «потолка цен» принесет ожидаемый эффект только в совокупности с уже существующими санкциями против РФ. Ограничение цен может быть введено значительно быстрее, чем поэтапное объявление эмбарго на экспорт российской нефти, отметили в издании.

«Русские довольно цинично манипулируют рынками газа и, насколько это возможно, рынками нефти, так что это шанс изменить ситуацию», — резюмировал экономист из Массачусетского технологического институт Саймон Джонсон.

Однако план может оказаться неэффективным в случае, если ЕС установит слишком низкий ценовой предел, заметили авторы. В этом случае Россия откажется от скидок, вместо этого профинансировав закрытие части нефтяных скважин, тогда как Индия и Китай продолжили бы тратить на российскую нефть больше средств, чем все европейские страны, объяснили они.