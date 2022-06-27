Политика президента России Владимира Путина по сокращению газа доводит экономику Германии до предела. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам обозревателей агентства, поставки газа из России уменьшились на 60% по основному трубопроводу «Северный поток». Bloomberg указывает на то, что после этого

специалисты в администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца начали изучать, как события могут начать развиваться. Так, они пришли к тому, что ни один из сценариев не предполагает достаточное количество газа к предстоящей зиме.

По словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, текущая ситуация «отрезвила». Он опасается того, что расточительное сжигание газа в холодную зиму повлечет за собой очень тяжелое положение.

Ранее газета The Guardian написала, что президент России Владимир Путин и российская энергетическая компания «Газпром», вероятно, начали «закручивать гайки» в отношении Европы путем ограничения поставок газа.