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42 минуты назад

СМИ: политика Путина довела экономику Германии до предела

Лера Букина

Политика президента России Владимира Путина по сокращению газа доводит экономику Германии до предела. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам обозревателей агентства, поставки газа из России уменьшились на 60% по основному трубопроводу «Северный поток». Bloomberg указывает на то, что после этого

специалисты в администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца начали изучать, как события могут начать развиваться. Так, они пришли к тому, что ни один из сценариев не предполагает достаточное количество газа к предстоящей зиме.

По словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, текущая ситуация «отрезвила». Он опасается того, что расточительное сжигание газа в холодную зиму повлечет за собой очень тяжелое положение.

Правительство Германии готовит население "к трудным временам"

Ранее газета The Guardian написала, что президент России Владимир Путин и российская энергетическая компания «Газпром», вероятно, начали «закручивать гайки» в отношении Европы путем ограничения поставок газа.

По словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, Европе следует сделать шаг к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой.

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