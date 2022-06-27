В Совфеде ответили на заявления о дефолте в России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ложью утверждения агентства Bloomberg о том, что в России якобы в ночь на 27 июня произошел дефолт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!» — заявил сенатор.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в Российской Федерации произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В публикации отмечается, что крайний срок для выплаты $100 млн по купонам истек в ночь на 27 июня.