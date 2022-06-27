В США рассказали о необычном пути российской авиации

Российская гражданская авиация может пойти по необычному пути, используя для перевозки пассажиров военные транспортные самолеты, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание пишет, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа к запчастям для самолетов производства компаний Boeing или Airbus. Журнал пишет, что первое время страна будет использовать оставшиеся запасы деталей, после чего начнет обращаться к своим союзникам за новыми компонентами.

Издание допускает каннибализацию российского авиапарка, а также использование для перевозки пассажиров военных транспортных самолетов, для которых имеется достаточное число запасных деталей.

В июне американский журнал Military Watch написал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря наличию прорывных технологий может эффективно конкурировать с современными иностранными самолетами, в том числе перспективными истребителями шестого поколения.