Утверждения о дефолте России во внешнему долгу неправомерны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что платеж был совершен еще в мае. То же, что средства не были доведены до получателей, — «не наша проблема», оценил он.

О том, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, объявило Bloomberg. 26 мая истек льготный период для выплат обязательств по гособлигациям на сумму около 100 миллионов долларов.

Само агентство при том отметило, что дефолт носит скорее символический характер и «мало что значит» для жителей страны. Проблемы связаны не с недостатком средств для погашения долга, а с техническими причинами, обусловленными влиянием санкций.