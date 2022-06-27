Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал сообщения Bloomberg о дефолте Российской Федерации по суверенным долговым обязательствам. По словам специалиста, о техническом дефолте России можно будет говорить только после соответствующего судебного решения, при этом заявления информагентства Беляев назвал "частным мнением".

Ранее Bloomberg выступил с утверждением о том, что в России произошел первый с 1918 года дефолт по внешнему долгу. В публикации говорится, что крайний срок для выплаты 100 млн долларов по купонам истек в ночь на 27 июня. В агентстве отметили, что если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получают оговоренные средства, такая ситуация считается дефолтом.