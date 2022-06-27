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2 часа назад

The Guardian: нефть из России попадет в Европу через индийский "черный ход"

Газета.Ruиещё 3

Нефть из России продолжит поступать в Европу через «черный ход», которым станет Индия. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление аналитика Алекса Лоусона.

«Растут опасения, что Индия станет «черным ходом» в Европу для российской нефти», — отметил Алекс Лоусон.

По его словам, импорт нефти из России в Индию всегда был на низком уровне, так как высокие расходы на транспортировку говорили о невыгодности поставок. Однако теперь Индия покупает нефть из России в таких огромных объемах, что западные страны стали задаваться вопросом о ее дальнейшей судьбе.

Индия собралась покупать ещё больше российской нефти из-за её цены

Он добавил, что отследить поставки нефти, которые уже попали в Индию, достаточно сложно. Это связано с тем, что несколько партий сырой нефти могут прибыть в порт из разных стран, при этом они будут смешаны вместе.

23 июня представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз в беседе с Bloomberg оценила объемы закупок российской нефти Китаем и Индией. По ее словам, эти две страны, возможно, приобретают больше нефти из России, чем известно Соединенным Штатам.

Экономика,Видео,Администрация США,
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