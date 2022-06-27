Страны Группы семи намерены ввести ограничения в отношении тех, кто причастен к вывозу зерна с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенную в понедельник справку Белого дома, посвященную мерам администрации Джо Байдена в отношении РФ.

«Лидеры стран «семерки» примут решение о введении санкций за нарушения прав человека, включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на территории Украины, а также пособничество России в вывозе украинского зерна», - уточняется в документе.

Объявление мер приурочено к проходящему в Германии саммиту «Большой семерки» (G7).

Ранее Россия заявляла, что беспрепятственный проход судов с украинским зерном гарантируется, если Украина разминирует свои порты. Кроме того, сообщалось, что Москва могла бы обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты - Бердянск и Мариуполь.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на турецкое телевидение, сообщило, что Власти Турции, России и Украины сформировали открытый канал связи по линии Минобороны с целью урегулирования «зерновой проблемы».