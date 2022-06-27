В ЕС предупредили о возможных перебоях по поставкам газа из РФ

«С самого начала [российской спецоперации на Украине] мы знали, что весьма серьезные перебои [с поставками газа из России] возможны, а теперь это выглядит вполне вероятным», — цитирует Симсон агентство Reuters.

По итогам встречи министров энергетики стран-членов ЕС чиновница объявила, что Еврокомиссия представит общеевропейский план по подготовке к перебоям с поставками из РФ в июле текущего года.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Чтобы смягчить последствия возможных санкций, Германия была готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH.