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53 минуты назад

В ЕС предупредили о возможных перебоях по поставкам газа из РФ

Ura.Ru

Весьма серьезные перебои вероятны с поставками газа из России, страны ЕС должны расширить планы аварийных мероприятий по данному вопросу. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«С самого начала [российской спецоперации на Украине] мы знали, что весьма серьезные перебои [с поставками газа из России] возможны, а теперь это выглядит вполне вероятным», — цитирует Симсон агентство Reuters.

Назван срок восстановления объемов поставок газа из РФ в Европу

По итогам встречи министров энергетики стран-членов ЕС чиновница объявила, что Еврокомиссия представит общеевропейский план по подготовке к перебоям с поставками из РФ в июле текущего года.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Чтобы смягчить последствия возможных санкций, Германия была готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH.

Экономика,Видео,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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