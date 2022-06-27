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1 час назад

Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам

ТАСС

Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства.

Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. На прошлой неделе Россия впервые исполнила в рублях обязательства по еврооблигациям с использованием нового механизма, позволяющего проводить такие выплаты. Как подчеркнул в четверг глава Минфина Антон Силуанов, это не означает дефолта по внешнему долгу - у кредиторов нет никаких оснований считать, что Москва выполняет свои обязательства ненадлежащим образом, так как Россия в условиях форс-мажора делает все, чтобы кредиторы получили свои средства. По словам Силуанова, Соединенные Штаты и Евросоюз создают искусственные преграды для обслуживания российского внешнего долга, чтобы "повесить ярлык "дефолт".

В свою очередь Moody’s не исключает дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам.

"Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что будем рассматривать платежи в рублях по облигациям, которые не допускают такой деноминации в соответствии с договорными условиями, как дефолт", - отметили в агентстве.

Там добавили, что евробонды, выпущенные Россией после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако выпущенные до 2018 года еврооблигации либо не содержат этого положения, либо позволяют осуществлять погашение только такой валюте, как доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк.

Экономика,Антон Силуанов,ЕС,
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