Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом заявило международное рейтинговое агентство Moody's в публикации на своем сайте, передает ТАСС.
Как говорится в сообщении, Россия не произвела купонные выплаты по выпускам еврооблигаций держателям своего суверенного долга. Отмечается, что государство должно было выплатить $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода. Как отметило агентство Moody's, они вправе считать это дефолтом.
Издание напоминает, что в мае США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России производить выплаты для погашения внешнего долга. Поэтому для подобных операций Россия на прошлой неделе впервые обслужила свой внешний долг с использованием нового механизма.
Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что российская сторона не допустила возникновения дефолта по внешнему долгу. По его словам, у кредиторов нет оснований считать, что Москва не выполняет свои обязательства должным образом, так как Кремль делает все, чтобы кредиторы получили свои средства. Силуанов подчеркнул, что США и Евросоюз создают для России искусственные преграды, чтобы позже обвинить ее в дефолте.