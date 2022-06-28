Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом заявило международное рейтинговое агентство Moody's в публикации на своем сайте, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, Россия не произвела купонные выплаты по выпускам еврооблигаций держателям своего суверенного долга. Отмечается, что государство должно было выплатить $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода. Как отметило агентство Moody's, они вправе считать это дефолтом.

Издание напоминает, что в мае США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России производить выплаты для погашения внешнего долга. Поэтому для подобных операций Россия на прошлой неделе впервые обслужила свой внешний долг с использованием нового механизма.