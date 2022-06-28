Китай увеличил импорт нефти и газа в Россию

Экспорт китайских товаров в Россию резко снизился после начала российской специальной военной операции на Украине, несмотря на то, что Пекин отказался присоединиться к западным санкциям против Москвы. Об этом говорится в обнародованном в понедельник исследовании вашингтонского Института мировой экономики им. Питерсона. В то же время, как отмечают американские эксперты, импорт из России в Китай, в первую очередь нефти и газа, наоборот, вырос до рекордных значений.

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"Экспорт товаров в Россию значительно сократился, и не только из стран, состоящих в коалиции тех, кто ввел санкции, но и, что удивительно, также стран, которые отказались вводить санкции, - прежде всего из Китая", - отмечается в сообщении института.

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"После Европейского союза второй по величине вклад в снижение экспорта в Россию с начала вторжения [на Украину] внес Китай", - заявили эксперты.

По мнению авторов исследования, снижение экспорта из КНР в РФ объясняется нежеланием китайских компаний подпасть под вторичные санкции Запада, что лишило бы их доступа к западным рынкам и технологиям.

"Китайские экспортеры, судя по всему, приняли во внимание риски нарушения экспортного контроля и санкций", - отмечается в сообщении.

"Поведение Китай отражает этот риск. Его экспорт в Россию с начала вторжения упал на 38% по сравнению со второй половиной 2021 года. Это соответствует среднему значению для стран, которые не вводили санкции", - пояснили эксперты.

Одновременно с этим, по их мнению, снижение объясняется также тем, что экспорт из Китая в РФ сократили работающие там иностранные транснациональные корпорации.

"Фактор, вынуждающий Китай соблюдать санкции, введенные Западом, заключается в том, что на иностранные транснациональные корпорации приходится половина экспорта Китая. Эти корпорации должны быть включены в мировую экономику и, предположительно, они получают указания не от Пекина, а из своих собственных штаб-квартир, находящихся в странах, которые ввели санкции", - считают также американские экономисты.

При этом они подчеркивают, что в своих расчетах не смогли выделить из общей суммы ту часть, которая приходится именно на иностранные компании в КНР.

"Однако ясно, что иностранные транснациональные корпорации - не единственный фактор, влияющий на соблюдение [Китаем] санкций", - полагают они.

Рост импорта из РФ в Китай

"Китай, однако, полностью не прекратил торговлю с Россией. Его импорт (из России - прим. ТАСС) вырос до рекордного уровня <...>. Не удивительно, что почти 80% этого импорта - нефть и газ, которые исключены из западного санкционного режима", - подчеркивается при этом в докладе.