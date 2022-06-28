В Европе назвали «последнее средство» в борьбе с газовым кризисом

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен предостерег, что в странах Европы будет «быстро распространяться» газовый кризис. Он опасается, что не все государства Евросоюза смогут заполнить свои газовые хранилища на 80%, как того требует новая директива. Чиновник сообщил, что в качестве «последнего средства» спасения Нидерланды рассматривают увеличение добычи на опасном Гронингенском месторождении.

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«Эффект домино для всей Европы»

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Роб Йеттен заявил в интервью Politico, что Нидерланды опасаются зимнего газового кризиса в одной из стран ЕС, который затронет все государства сообщества. По его словам, некоторым странам, подобным Нидерландам, со значительной инфраструктурой или богатыми ресурсами будет легче адаптироваться под новое законодательство Евросоюза, требующее заполнить газовые хранилища на 80%. Но им не удастся избежать последствий, если с задачей справятся не все государства.

«Хорошо, если отдельные страны-члены (ЕС) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80 процентов — особенно большие страны, такие как Германия — то вы должны понимать, что это будет эффектом домино для всей Европы», — сказал Йеттен.

Министр подчеркнул, что Нидерланды проявят «солидарность к соседним странам» в случае полного отключения российского газа. По его словам, в качестве «последнего средства» спасения Европы от кризиса голландцы рассматривают увеличение добычи газа на Гронингенском месторождении на севере страны. Йеттен добавил, что Нидерланды пойдут на это только «в крайнем случае», так как бурение уже вызвало сотни разрушительных землетрясений в близлежащих городах.

Согласно открытым источникам, с 1994 года район Гронингенского месторождения пережил более 900 землетрясений магнитудой до 3,6. Специалисты доказали, что они напрямую связаны с выработкой месторождения. Правительство страны ужесточило нормы добычи газа, а также постановило, что эксплуатация месторождения должна быть остановлена к 2030 году. Однако в начале 2021 года стало известно, что Нидерланды намерены полностью остановить все работы к середине 2022 года.

«Только в ситуации, когда все страны северо-западной Европы находятся на третьем этапе (своих планов действий в чрезвычайных ситуациях с газом) и приняты все остальные меры для предотвращения нехватки газа, мы можем рассмотреть увеличение добычи», — пояснил Йеттен.

Поиск новых месторождений

На прошлой неделе Нидерланды и Дания ввели первый уровень режима предупреждения ЧС по газу. А Германия повысила уровень предупреждения режима ЧС до второго. Голландский министр пояснил, что вместо увеличения поставок из Гронингена Нидерланды, как и многие европейские страны, стали сжигать больше угля.

Правительство страны также объявило о планах разведки нового газа — вместе с Германией — в Северном море, надеясь, что добыча может начаться в 2024 году. По мнению голландского министра по вопросам климата и энергетики, это не противоречит усилиям Нидерландов по борьбе с изменением климата, несмотря на выводы Международного энергетического агентства о том, что не следует открывать новые месторождения нефти или газа, если мир хочет достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году и ограничить глобальное потепление до относительно безопасного уровня.

«Мы уходим с месторождения Гронинген к 2023 или 2024 году. Это огромное падение национальной добычи газа в Нидерландах. Все, что мы делаем в Северном море с меньшими месторождениями, не сравнимо с тем, что мы делали в Гронингене. Таким образом, чистая добыча газа в Нидерландах будет снижаться очень высокими темпами», — добавил Йеттен.

Он добавил, что, поскольку Европа изо всех сил пытается импортировать больше газа, отказавшись при этом от российского, голландский газ — наиболее «чистый» вариант с интенсивностью парниковых газов ниже среднего.

«Я думаю, что лучше использовать ископаемое топливо в Северном море с меньшим воздействием CO2, чем на новых производственных месторождениях в Соединенных Штатах или на Ближнем Востоке», — уверен он.

Нововведение ЕС

Накануне Еврокомиссия сообщила на своем сайте, что ЕС одобрил новое законодательство, обязывающее страны блока, имеющие подземные хранилища газа, к 1 ноября этого года заполнить их на 80%. А в последующие годы государства должны будут заполнять их на 90%.

«Согласно новому законодательству, 18 (из 27) государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, должны будут заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%», — говорится в сообщении.