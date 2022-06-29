Минфин назвал способ стабилизировать курс рубля

Минфин изучает возможность контролировать курс рубля к доллару и евро через кросс-курсы валют «дружественных» стран, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его заявления передает РИА Новости.

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Министр также назвал еще один возможный способ стабилизировать курс национальной валюты — не исключено, что ведомство будет проводить интервенции из доходов бюджета. Однако Силуанов пояснил, что окончательного решения по этому поводу пока нет.

Глава ведомства также пояснил, что для стабилизации курса рубля важно стимулировать импорт. Российская валюта в последние недели существенно укрепилась — 29 июня курс доллара падал до отметки в 50 рублей. Тенденция отмечается на фоне не только существующих административных ограничений, но и невостребованности иностранной валюты со стороны импортеров в условиях санкций.