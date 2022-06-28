Кипр ответил на требование США запретить перевозку российской нефти

Дело в том, что его коллега - министр финансов США Джанет Йеллен заявила на возможность установления предела цен на российскую нефть, а также смягчение побочных эффектов для мировой экономики. Кроме того, по сведениям источников, США предложили запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. Однако Петридис отметил, что многие другие страны не вводят санкции в отношении РФ.