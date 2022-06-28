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1 час назад

Bloomberg: Кипр ответил на требование США запретить перевозку российской нефти

Российская Газета

Свою обеспокоенность по поводу стремления США запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть выразил министр финансов Кипра Константинос Петридис. Об этом сообщает Bloomberg.

Кипр ответил на требование США запретить перевозку российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дело в том, что его коллега - министр финансов США Джанет Йеллен заявила на возможность установления предела цен на российскую нефть, а также смягчение побочных эффектов для мировой экономики. Кроме того, по сведениям источников, США предложили запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. Однако Петридис отметил, что многие другие страны не вводят санкции в отношении РФ.

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Агентство напоминает, что введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен на мировом рынке. Россия направила крупные объемы сырья в Азию и повысила свои доходы, а ЕС и США несут убытки.

Экономика,Джанет Йеллен,ЕС,
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