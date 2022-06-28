В России ретейлеры попросили Федеральную налоговую службу (ФНС) снизить НДС на социально значимые товары и бананы. Торговые компании пояснили, что продовольственная инфляция в годовом выражении достигла почти 20%, а новая мера поможет снизить цены на самые популярные товары у россиян минимум на 10%. Также ретейлеры попросили отсрочку на выплаты страховых взносов.

В распоряжении «Коммерсанта» оказалось письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к главе ФНС Даниилу Егорову. Ретейлеры попросили принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли. По мнению членов ассоциации, необходимо снизить НДС на товары первой необходимости и бананы.

По мнению авторов письма, сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволит снизить конечные цены для потребителей.

Участники рынка добавили, что установленной в размере 13% наценки недостаточно. При этом в «Азбуке вкуса» отметили, что без снижения ставки НДС рост цен на продукцию останется на прежнем уровне. Другой собеседник газеты пояснил, что по факту розничные цены сейчас определяются спросом и практически не растут. По его словам, рентабельность российских производителей овощей при этом падает, а снижение НДС может стать одним из механизмов их поддержки.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин выразил сомнение, что отрасль получит значимый эффект от снижения НДС. Эксперт добавил, что производителям продуктов выгоднее получать инвестиции на создание новых производств, что косвенно влияет и на цены. В письме АКОРТ также предложила продлить срок уплаты налогов для компаний, торгующих продуктами, на год.

По мнению ретейлеров, ещё необходимо упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров. К росту конечных цен на продукцию также приводят и дорогие кредиты, отметили участники рынка.