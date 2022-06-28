В Японии предсказали исторический поворот в мировой экономике

В Минэкономики Японии заявили, что украинский кризис может привести к «историческому повороту» в международной экономике и сделать ее более многополярной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Белая книга по торговле» японского министерства.

В докладе отмечается, что против России ввели беспрецедентные по масштабу экономические санкции, в том числе энергетические, что «вызвало беспрецедентную озабоченность по поводу экономической фрагментации».

По мнению японских экономистов, это может спровоцировать структурные изменения в международной экономике и сделать ее еще более многополярной, так как страны будут заботиться об экономической безопасности.

В Минэкономики также обратили внимание, что многие развивающиеся страны не вводят санкции против РФ и занимают нейтральную позицию.

Bloomberg Лоран писало, что импульс, стоявший за шестью пакетами санкций против РФ, начал слабеть. Хотя ЕС пошел на жесткие меры, включая частичный запрет на импорт российской нефти, количество уступок России растет - начиная с зеленого света для трубопроводной нефти и заканчивая отменой санкций против патриарха Кирилла.