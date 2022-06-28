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1 час назад

ЦБ России анонсировал презентацию новой 100-рублёвой банкноты

RT на русском

В Центробанке России анонсировали анонсировал презентацию новой 100-рублёвой банкноты 30 июня.

ЦБ анонсировал презентацию новой 100-рублевой банкноты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Состоится презентация модернизированной 100-рублёвой банкноты. В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее Трачук рассказал о новом дизайне рублёвых купюр.

Коммерческий директор ГК «Европиум», специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала о признаках поддельных купюр.

Экономика,Аркадий Трачук,Сергей Белов,Гознак,Банк России,
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