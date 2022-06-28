ЦБ анонсировал презентацию новой 100-рублевой банкноты

В Центробанке России анонсировали анонсировал презентацию новой 100-рублёвой банкноты 30 июня.
«Состоится презентация модернизированной 100-рублёвой банкноты. В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук», — говорится в сообщении регулятора.
Ранее Трачук рассказал о новом дизайне рублёвых купюр.
Коммерческий директор ГК «Европиум», специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала о признаках поддельных купюр.