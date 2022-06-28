Банк России покажет обновленную банкноту в 100 рублей

Банк России на пресс-конференции в четверг, 30 июня, намерен продемонстрировать модернизированную банкноту в 100 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Среди участников предстоящего мероприятия - заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
О планах выпустить модернизированные банкноты в обращение в период 2022-2025 годов Центробанк сообщил в прошлом году. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
Отмечалось, что появление банкнот будет постепенным – в течение нескольких лет.
Весной этого года Ассоциация банков России попросила ЦБ РФ отложить ввод новых банкнот из-за связанных с антироссийскими ограничениями проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.
Зампред ЦБ Сергей Белов сообщил о готовности Банка России предоставить банкам длительный срок адаптации оборудования для обращения новой банкноты в 100 рублей.