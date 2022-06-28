ЕС увеличил темпы закачки газа в хранилища

Европейские компании снова ускорили темпы закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) на фоне новостей о завершении работ на «Турецком потоке». Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Наполненность европейских ПХГ на 26 июня составила 57,12%. Общий же объем в хранилищах уже превысил 60 млрд кубометров. Всего за день показатель вырос на 0,44 п.п, хотя на прошлой неделе средний показатель закачки снижался до 0,26 п.п.

При этом по сообщению «Газпрома», завершились плановые работы на «Турецком потоке». Поставки по газопроводу возобновились.