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36 минут назад

ЕС увеличил темпы закачки газа в хранилища на фоне окончания работ на "Турецком потоке"

Газета.Ru

Европейские компании снова ускорили темпы закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) на фоне новостей о завершении работ на «Турецком потоке». Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

ЕС увеличил темпы закачки газа в хранилища
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наполненность европейских ПХГ на 26 июня составила 57,12%. Общий же объем в хранилищах уже превысил 60 млрд кубометров. Всего за день показатель вырос на 0,44 п.п, хотя на прошлой неделе средний показатель закачки снижался до 0,26 п.п.

При этом по сообщению «Газпрома», завершились плановые работы на «Турецком потоке». Поставки по газопроводу возобновились.

9 июня, согласно данным GIE, стало известно, что Европа продолжает закачивать газ в свои хранилища, и уже к 8 июня их уровень средней наполненности превысил 50%. Совокупный объем газа в них достиг около 53,3 млрд кубометров.

Экономика,Газпром,ЕС,
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