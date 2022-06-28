Госдума приняла закон об обращении с навозом

Депутаты Госдумы приняли во втором и в третьем чтениях законопроект, согласно которому продукты жизнедеятельности животных будут считаться побочными продуктами животноводства, призванными повышать плодородие сельхозземель, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила, что подобные нормы, признающие навоз органическим удобрением, давно и успешно применяются в других странах.

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«Отныне продукты жизнедеятельности животных не считаются отходами животноводства в случае их переработки и использования в сельскохозяйственном производстве», — подчеркнула депутат.

Согласно принятым поправкам, на навоз можно будет оформить право собственности, после чего продать или купить. В случае ненадлежащего использования собственнику будет грозить штраф. Отходами навоз или помёт будут считаться в случае нарушений требований госконтроля.

Более 60 российских общественных организаций, в том числе экологическая партия "Зеленые", подписали открытое письмо против принятия законопроекта, направленного на регулирование отношений, возникающих при хранении, транспортировке, переработке, реализации и использовании побочных продуктов животноводства. Об этом во вторник сообщает пресс-служба партии.

"61 российская общественная организация подписала открытое письмо против законопроекта, разрешающего птичникам и фермам бесконтрольно вывозить навоз и помет в поля. Инициаторами открытого письма стали координационный совет по экологическому благополучию при Общественной палате Российской Федерации, Общероссийский народный фронт и Российская экологическая партия "Зеленые", - отмечается в сообщении.

Речь идет о законопроекте группы сенаторов и депутатов, который Госдума приняла в первом чтении в мае. Согласно документу навоз и помет предлагается вывести из-под действия законов "Об отходах производства и потребления" и "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами".

"Это значит, что природоохранные ведомства не смогут осуществлять надзор за размещением отходов животноводства. То есть законопроект практически предоставляет сельхозпредприятиям "индульгенцию" на загрязнение полей свежим навозом, что несет прямую угрозу здоровью людей и качеству окружающей среды, считают экологи", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как указывают в партии, координационный совет по экологическому благополучию при Общественной палате РФ провел заседание по этому вопросу с участием экспертов и экологов.

"Выводы однозначные и единогласные - законопроект в представленной редакции принимать нельзя, иначе будут созданы условия для тотально биогенного загрязнения окружающей среды, включая источники водоснабжения и почвы, а также риски вспышек инфекционных заболеваний", - приводятся в сообщении слова председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Елены Шаройкиной.

Председатель партии "Зеленые" Андрей Нагибин отметил, что новые нормы могут стать не только экологической проблемой, но и "прямой угрозой здоровью людей".

"Из отходов животноводства в окружающую среду попадают антибиотики, вакцины, гормоны, лекарства, гельминты и кишечные бактерии", - подчеркнул он.

Как отмечается в сообщении, экологи и общественные организации потребовали отмены законопроекта в существующем виде, а также "тщательного анализа экологических последствий принятия этой или любой иной редакции документа, регулирующего обращение отходов животноводства".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минсельхоз «погрузиться» в проблему накопленного сельхозпредприятиями навоза, из-за которого их штрафуют. Об этом она сообщила на заседании, передает РИА «Новости».

Глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов заявил, что на сельхозпредприятия накладывают большие штрафы из-за того, что они используют навоз как удобрение, в то время как наличие отходов жизнедеятельности животных на предприятиях считается нарушением закона.

Матвиенко задалась вопросом, почему нельзя было раньше решить эту проблему.

«Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприроды ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?» — спросила она.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект о введении права собственности на навоз, сообщается на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект называется «О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно пояснительной записке, в России ежегодно образуется около 180 млн тонн продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

Скорейшее принятие закона о продуктах жизнедеятельности животных позволит наконец беспрепятственно использовать навоз и помет в качестве удобрений, а бизнес избавит от миллионных штрафов, считают отраслевые эксперты.

На "правительственном часе" в Совете Федерации 11 февраля его спикер Валентина Матвиенко жестко раскритиковала федеральные органы власти за медленное согласование законопроекта об использовании навоза в качестве натурального удобрения и поставила сенаторам и членам правительства задачу в недельный срок договориться по проекту закона.

В последние несколько лет навоз и помет признаются одновременно отходами, агрохимикатами, сырьем для продукта (удобрения) и самим продуктом. Для каждой категории действуют свои нормативы и требования, выполнить которые все вместе невозможно, не нарушив какой-либо из них. В результате в России, с одной стороны, серьезно снизилось внесение органических удобрений, с другой - предприятия рискуют быть оштрафованы за несоблюдение какого-либо из требований. Законопроект о продуктах жизнедеятельности, который решит проблему, в конце прошлого года внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов Госдумы.

Сейчас проблема накопленного предприятиями навоза стоит очень остро. Сложилась серьезная правовая коллизия: в законодательстве отходы жизнедеятельности животных приравнены к отходам производства, а значит, их нельзя использовать в сельскохозяйственном обороте, пояснил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Кроме того, компаниям выносят многомиллиардные штрафы за нарушение правил утилизации. Если не урегулировать этот вопрос в ближайшее время, то можно говорить о значительных рисках для отрасли и серьезных негативных последствиях, считает эксперт.

При этом, по его мнению, некоторые экологи грубо искажают суть проблемы, когда говорят о том, что предприятия отрасли хотят получить возможность бесконтрольно сливать отходы.

"Это не так. Навоз должен перерабатываться в органические удобрения, использоваться в хозяйственном обороте. Для этого существуют регламенты и определенные технические условия, которым все крупные компании отвечают. Те предприятия, которые не хотят вкладываться ни в технологии по переработке навоза, ни в хранилища, - они будут уходить с рынка. Отрасль выступает за цивилизованный подход к работе, который бы обеспечивал сохранность природы с одной стороны и развитие бизнеса с другой", - отметил Юрий Ковалев.

Он также добавил, что Минсельхоз уже давно поднимает этот вопрос, но инициатива сталкивается с противодействием со стороны ряда других ведомств.

Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины и в десятку лидеров по производству говядины. С 2005 года в отрасль инвестировано более 1,2 трлн рублей, созданы сотни животноводческих объектов, построенных по мировым стандартам с учетом всех природоохранных и экологических требований. Страна превратилась в нетто-экспортера мяса и мясопродуктов, отметил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако, по его мнению, развитие отрасли тормозится несовершенными законами и избыточными административными нагрузками. Это, в частности, касается и вопросов обращения с продуктами жизнедеятельности животных, а именно с навозом и пометом.

Он тоже знает случаи, когда животноводам выписывали штрафы со стороны Росприроднадзора из-за неоднозначного толкования законодательства.

"Такие штрафы легко могут привести к банкротству даже самых передовых предприятий. Производители месяцами судятся с надзорным ведомством, доказывая свою правоту вместо того, чтобы сосредоточиться своей основной деятельности - производстве мяса", - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что законопроект "о навозе" не предполагает снижения уровня защиты окружающей среды. Никто не позволит свиноводам или птицеводам сливать свежий навоз и помет в речку, отравлять им почву.

"Здесь все останется, как прежде - природа будет под охраной закона. Но, наконец, будет внесена ясность в неоднозначно трактуемое надзорными органами регулирование. Законопроект комплексный и создает, в том числе, условия для формирования новой отрасли - производства и обращения органических удобрений", - отметил Юшин.

При этом, если навоз и помет не будут использоваться для повышения плодородия почв, они, как и сейчас, будут признаваться отходами и как прежде будут регулироваться законодательством об отходах.

Схожего мнения придерживается и гендиректор Союзмолоко Артем Белов. По его словам, общая сумма штрафов по результатам одной проверки сельхозпредприятия могла достигать десятков миллионов рублей. Основанием могли служить, например, неправильное ведение учета, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на продукты переработки навоза и т.д. Срочное принятие закона о продуктах жизнедеятельности животных снизит создавшееся напряжение в секторе, считает Белов.

материал от 8 декабря 2021

Единороссы Сергей Лисовский (депутат Госдумы) и Алексей Майоров (глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике) рассказали NEWS.ru, что готовят законопроект, который вынесет навоз и помёт из списка опасных отходов производства. Это спасёт фермеров от огромных штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом, уверены парламентарии. Однако в Росприроднадзоре считают инициативу опасной для окружающей среды, того же мнения придерживаются и экологи.

Навоз и ныне там

В России действуют нормы, согласно которым навоз относится к опасным отходам производства (III или IV класса, в зависимости от вида). На деятельность по сбору, перевозке, обработке, утилизации и размещению нужна специальная лицензия, отсутствие которой может грозить аграриям значительными штрафами. Сенатор Алексей Майоров объяснил NEWS.ru, что смысл законопроекта, в подготовке которого он участвует, в признании отходов жизнедеятельности животных не отходами, а продукцией. По его словам, Росприроднадзор выписывает фермерам штрафы, которые зачастую ставят под угрозу весь бизнес.

Он рассказал, что отходы жизнедеятельности свиней и птиц действительно наносят ущерб природе, если в свежем виде попадают в окружающую среду. Поэтому сейчас парламентарии работают совместно с Минсельхозом и Росприроднадзором для поиска компромисса — «сложившуюся ситуацию надо каким-то образом решать».

Депутат Сергей Лисовский в разговоре с NEWS.ru отметил, что навоз и помёт — ценные органические удобрения, которые использовались в сельском хозяйства с древности. По его словам, против законопроекта могут выступать производители минеральных удобрений — «фактически монополисты», у которых навоз и помёт «забирают 30–35% рынка».

Тракторист Василий, который раньше вывозил коровий навоз на хранение, теперь должен иметь специальную лицензию, каждый год её подтверждать, должна быть специальная техничка, специальный прицеп и так далее. Это глупо, а главное, это увеличивает на 25–30% себестоимость продукции животноводства, — подчеркнул он.

В пресс-службе Россельхознадзора NEWS.ru заявили, что этот вопрос не входит в компетенцию ведомства. В Росприроднадзоре NEWS.ru рассказали, что подготовили альтернативное предложение и направили его в Министерство природных ресурсов.

В Росприроднадзор поступает значительное количество жалоб граждан, связанных с загрязнением окружающей среды отходами животноводства. Они поступают практически ежедневно, — отметили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что только за 2020 год территориальные органы Росприроднадзора получили больше 400 жалоб на деятельность фермерских хозяйств — они касались негативного влияния на окружающую среду. У Лисовского такая позиция вызывает удивление.

У них есть чем заняться. У нас реально опасные производства, даже случай с «Норильским никелем», мы помним, что Росприроднадзор не особо быстро реагировал и ждал реакции президента, чтобы в понятной ситуации применить понятные санкции против нарушителя. А тут они вдруг проявляют такую активность, — объяснил он.

Сыровар и фермер Мария Коваль в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что статус навоза создаёт проблемы для хозяйств. По её словам, если законопроект будет принят, фермерам жить станет проще. Она отметила, что удобрение земли навозом — традиционный метод, в котором нет ничего плохого.

Для нашей страны, стремящейся к возвращению сельхозлидерства, это правильная поправка, которая позволит более смело идти новым людям в фермерство. Чем меньше ограничений для маленьких фермеров, препон, тем будет больше людей, которые будут хотеть заниматься этим и так сложным делом, — уверена она.

Битва лоббистов

Сейчас навоз перерабатывают при помощи специальной методики: его длительное время хранят в котловане из водонепроницаемого материала — лагуне. Это обеззараживает навоз, что позволяет в дальнейшем использовать его в качестве удобрения. Согласно позиции Минприроды, деятельность по обеззараживанию навоза, как и дальнейшее использование его в качестве удобрения, не требуют наличия лицензии на работу с опасными отходами.

Лисовский называет технологию обеззараживания в лагунах современным методом, который при хранении дольше полугода делает получающееся удобрение более эффективным. При этом метод позволяет сократить негативные эффекты для живущих вокруг хозяйства людей — при использовании обычного навоза они могут страдать от неприятного запаха, а обеззараженная масса его не издаёт.

Проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров, напротив, считает эту систему недостаточно совершенной. По его мнению, наиболее правильная технология — использование биогазовых станций. Строительство самих станций стоит «как построить АЭС», однако на выходе фермер получает не только высококачественное удобрение — лучше, чем в лагунах, — но и производство электричества и тепла за счёт выхода метана из навоза. Кроме того, сами лагуны издают неприятный запах, которого не будет при использовании таких станций. По его мнению, это выгодно фермерам, но крупные агропромышленные компании заняли оборонительную позицию.

У них есть, у них есть лоббистские возможности, судя по тому, что они обратились к этим сенаторам. Они не хотят просто тратить деньги на более дружественные экологии и климату технологии. У них бизнес — продать мясо. Удобрения ни к чему. Дешёвую энергию и тепло они тоже найдут где купить, — сказал он.

Лисовский же предположил, что экологи, которые выступают против инициативы, могут быть «кем-то мотивированы» — например, производителями минеральных удобрений, у которых «яхты круче, чем у арабских шейхов».

Я уважаю настоящих экологов, которые сохраняют окружающую среду, но с насторожённостью отношусь к экологам, которые мотивированы. Конечно, такие мотивированные экологи начнут поднимать шум. Но мы для того и существуем, профессиональное сообщество, правительство и депутаты, чтобы отсекать настоящее от мотивированного. У нас есть что ответить экологам, — сказал он.

В свою очередь Чупров обратил внимание, что производителям минеральных удобрений было бы выгоднее помогать агрохолдингам и поддерживать законопроект, потому что обеззараженный при помощи биогазовых станций навоз начал бы конкурировать с ними на рынке удобрений. По его мнению, у агрохолдингов есть люди, которые профессионально занимаются GR — взаимодействием с властями, поэтому им выгоднее лоббировать продвижение законопроекта, а не тратить деньги на модернизацию.