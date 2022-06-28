США запретили импорт золота из России

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт золота из России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Минфина США.

Отмечается, что ввоз российского золота в Америку полностью запрещен за исключением случаев, предусмотренных законом, лицензией или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами. Также запрет не коснется того металла, что находилось за пределами РФ на момент вступления в силу распоряжения.

В Минфине напомнили, что США ранее уже вводили запреты на некоторые сделки с российским золотом в рамках санкций против РФ.