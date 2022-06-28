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1 час назад

США запретили импорт золота из России

Елена Прошина

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт золота из России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Минфина США.

Отмечается, что ввоз российского золота в Америку полностью запрещен за исключением случаев, предусмотренных законом, лицензией или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами. Также запрет не коснется того металла, что находилось за пределами РФ на момент вступления в силу распоряжения.

В Минфине напомнили, что США ранее уже вводили запреты на некоторые сделки с российским золотом в рамках санкций против РФ.

Возможный запрет на импорт российского золота назвали символическим

Также в новый пакет антироссийских ограничений со стороны США попал ряд компаний РФ, в том числе «КамАЗ», «Туполев», ОАК», «Иркут» и «Ростех». Всего в санкционный список вошли 45 организаций и 29 физических лиц.

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