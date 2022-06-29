Володин заявил о «критическом размере» госдолга стран ЕС

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин отметил «критический размер» госдолга стран Европейского союза, который может стать причиной кризиса объединения и ослабления евро.

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«Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера», — написал Володин в Telegram.

В частности, долг Греции в отношении к ВВП страны составляет 185,4%, долг Италии — 150,56%, отметил он.

При этом, если раньше «богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям», то сегодня у них этой возможности нет, подчеркнул Володин.

Эта ситуация выгодна Соединённым Штатам, поскольку ослабляет конкурирующую с долларом зону евро.

«Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», — заключил Володин.