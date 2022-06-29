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1 час назад

В США заявили, что Китай снизил экспорт товаров в Россию

Газета.Ru

Товарооборот между Россией и Китаем резко снизился с начала российской специальной военной операции на Украине вопреки тому, что Пекин не стал вводить санкции против Москвы. Об этом заявили в вашингтонском Институте мировой экономики им. Питерсона.

Китай резко снизил экспорт товаров в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«После Европейского союза второй по величине вклад в снижение экспорта в Россию с начала вторжения [на Украину] внес Китай», — говорится в исследовании организации.

Эксперты считают, что снижение экспорта товаров из Китая в Россию можно объяснить тем, что китайские компании не хотят вновь оказаться под санкциями Запада и тем самым лишиться доступа к западным рынкам технологии.

В исследовании говорится, что экспорт китайских товаров в Россию с начала спецоперации снизился на 38% по сравнению со второй половиной 2021 года. Этот показатель соответствует среднему значению для государств, которые не вводили антироссийские санкции.

Второй причиной сокращения китайско-российского товарооборота называется решение работающих в КНР транснациональных корпораций, на которых сейчас приходится половина экспорта Китая.

«Эти корпорации должны быть включены в мировую экономику и, предположительно, они получают указания не от Пекина, а из своих собственных штаб-квартир, находящихся в странах, которые ввели санкции», — предположили американские экономисты.

В начале июля Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщало, что Россия и Китай увеличили товарооборот почти на 30% за пять месяцев 2022 года.

Экономика,ЕС,
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