Китай резко снизил экспорт товаров в Россию

Товарооборот между Россией и Китаем резко снизился с начала российской специальной военной операции на Украине вопреки тому, что Пекин не стал вводить санкции против Москвы. Об этом заявили в вашингтонском Институте мировой экономики им. Питерсона.

«После Европейского союза второй по величине вклад в снижение экспорта в Россию с начала вторжения [на Украину] внес Китай», — говорится в исследовании организации.

Эксперты считают, что снижение экспорта товаров из Китая в Россию можно объяснить тем, что китайские компании не хотят вновь оказаться под санкциями Запада и тем самым лишиться доступа к западным рынкам технологии.

В исследовании говорится, что экспорт китайских товаров в Россию с начала спецоперации снизился на 38% по сравнению со второй половиной 2021 года. Этот показатель соответствует среднему значению для государств, которые не вводили антироссийские санкции.

Второй причиной сокращения китайско-российского товарооборота называется решение работающих в КНР транснациональных корпораций, на которых сейчас приходится половина экспорта Китая.

«Эти корпорации должны быть включены в мировую экономику и, предположительно, они получают указания не от Пекина, а из своих собственных штаб-квартир, находящихся в странах, которые ввели санкции», — предположили американские экономисты.