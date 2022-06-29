Стали известны подробности о новой банкноте в 100 рублей

«Ее стилистика будет такой же, как у выпущенных в 2017 году купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Новые денежные знаки более качественны, износостойки и лучше защищены от подделок и распространения бактерий: на этапе их изготовления в бумагу добавляют антимикробное вещество. Что именно россияне увидят на модернизированных сторублевках и когда их запустят в оборот», - подчеркивает издание.