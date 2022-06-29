Стали известны подробности о новой банкноте в 100 рублей

30 июня Центробанк намерен представить обновленную банкноту в 100 рублей. «Известия» выяснили, что именно будет изображено на модернизированных банкнотах и когда их запустят в оборот.
«Ее стилистика будет такой же, как у выпущенных в 2017 году купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Новые денежные знаки более качественны, износостойки и лучше защищены от подделок и распространения бактерий: на этапе их изготовления в бумагу добавляют антимикробное вещество. Что именно россияне увидят на модернизированных сторублевках и когда их запустят в оборот», - подчеркивает издание.
«Известия» также отмечают, что граждане смогут увидеть на купюрах символы Москвы: Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню и главное здание МГУ. Также ожидается появление достопримечательностей Центрального федерального округа.
Изменится система нумерации. Теперь каждой банкноте будет присвоен уникальный код. Так, многие учетные операции упростятся, а количество ошибок при считывании серии и номера купюры машинами уменьшится.
В оборот запустят банкноты в текущем году. Старые будут поэтапно выводиться.
О планах выпустить модернизированные банкноты в обращение в период 2022-2025 годов Центробанк сообщил в прошлом году. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.