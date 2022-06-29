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1 час назад

Anadolu: Россия удержала лидерство в качестве главного поставщика нефти в Турцию в апреле

Газета.Ru

Импорт нефти в Турцию в апреле поднялся на 10%, что позволило России остаться лидером по поставкам этого топлива. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на Управление по контролю и регулированию энергетического рынка страны.

Россия осталась лидером по поставкам нефти в Турцию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в апреле 2022 года вырос на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 3 933 497 тонн», — отметили в публикации.

По данным агентства, импорт нефти-сырца из России подрос на 15,5%, до 3,016 млн тонн. При этом поставки дизтоплива за тот же период упали на 16,6%, до 656,8 тыс. тонн.

В статье добавили, что оставшаяся часть импорта состояла из авиационного и судового топлива, бензина, мазута и других продуктов переработки нефти.

28 июня издание «16 haber» сообщило, что в турецком городе Адана в двух скважинах была обнаружена нефть, запасы которой оцениваются порядка $1 млрд.

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