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40 минут назад

Китай резко сократил поставки товаров в Россию

Lenta.ru

Объем китайского экспорта в Россию с конца февраля по конец мая рухнул на 38 процентов по сравнению с показателями второй половины 2021 года. Такие данные содержатся в исследовании Института мировой экономики Петерсона (PIIE) об эффективности западных санкций.

Китай резко сократил поставки товаров в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечают аналитики, Пекин опасается помогать Москве, чтобы не потерять доступ к американским и европейским технологиям, а также рынкам, где он продает свою продукцию. При этом импорт из России за это же время резко вырос и достиг рекордной отметки в 10,3 миллиарда долларов.

По оценкам экспертов, поставки товаров из стран, которые ввели в отношении России санкции, за этот период сократился примерно на 60 процентов, а из стран, которые не вводили ограничений,— примерно на 40 процентов. За указанный период только у трех из 54 стран произошло незначительное увеличение экспорта в Россию: Израиля, Узбекистана и Бразилии.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.

Экономика,Владимир Путин,
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