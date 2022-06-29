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35 минут назад

FT: Лондон может прекратить поставки газа в Европу

Лера Букина

Великобритания может полностью прекратить поставки газа в континентальную Европу, если в стране будет наблюдаться дефицит газа. Об этом сообщили источники Financial Times.

Лондон может прекратить поставки газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

Некоторые британские энергетические компании обратились к правительству Соединенного Королевства с просьбой не принимать подобных мер в связи с возможными негативными последствиями для экономики.

Издание подчеркивает, что Лондон в условиях острой нехватки ресурса на внутреннем рынке перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию.

В британской электроэнергетической компании National Grid пояснили, что власти Великобритании пересматривают план поставок каждый год. Там отметили, что актуальное решение будет «отражать обстоятельства».

Европейские газовые компании считают необходимым продолжение сотрудничества Великобритании с ЕС.

Напомним, что в марте власти Великобритании сообщили, что не собираются платить за российский газ в рублях по новой схеме.

В странах ЕС видят риски начала энергетического кризиса из-за сокращения поставок по «Северному потоку» и проблем с техническим обслуживанием газопровода.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в настоящее время существует риск остановки комплекса химических заводов концерна BASF в Людвигсхафене в связи с сильным подорожанием газа на фоне санкций против России.

Экономика,ЕС,
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