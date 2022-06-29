По словам советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, для восстановления Украины потребуется около 1 триллиона долларов, что равно пяти ВВП страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Поскольку 650 миллиардов долларов США составляют только прямые убытки Украины из-за войны, и если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до 1 триллиона долларов США», - пояснил Устенко в эфире телеканала «Еспресо».

Он отметил, что сумма затрат на восстановление украинской экономики и инфраструктуры равна пяти годовым ВВП страны. При этом Украина получает ежемесячно в качестве грантов порядка 5 миллиардов долларов.

Ранее вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава хочет, чтобы финансовый центр фонда по восстановлению Украины находился на польской территории. При этом обозреватель The National Interest Араш Тупчинеджад констатировал, что по мере продвижения России у Киева остается все меньше шансов «выжить» в затяжном конфликте, так как по оценкам Всемирного банка, экономика страны уже сократится примерно на 45%.