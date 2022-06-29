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2 часа назад

Росстат зафиксировал в России нулевую инфляцию с 18 по 24 июня

BFM.RUиещё 2

С 18 по 24 июня инфляция в России оказалась нулевой после дефляции в 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,51%. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на информацию Росстата.

Росстат зафиксировал в России нулевую инфляцию с 18 по 24 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За период с 18 по 24 июня 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала июня — 99,74%, с начала года — 111,51%», — говорится в сообщении.

По данным статведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,9%. По итогам прошлой недели вновь самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стали шоколадные конфеты — цена на них в среднем выросла на 0,99%. Снижение цен произошло по 15 наименованиям продуктов. Сильнее всего подешевел сахар — цены на него снизились на 2,6%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички — на 1%.

Цены на отечественные легковые автомобили снизились на 0,12%, на иностранные — выросли на 0,01%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.

Также Росстат на неделе с 18 по 24 июня зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,67%), аллохол (на 0,37%), валидол (на 0,1%) и эргоферон (на 0,09%), прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 11,25% после снижения на 8,7% неделей ранее. Существенно ускорился рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты — до 4,26% с 1,44% на прошлой неделе, а рост средних цен на отдых в санатории замедлился — до 0,68% после 0,92%.

Экономика,Росстат,
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