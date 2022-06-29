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37 минут назад

Россия опустилась на третье место по объемам добычи нефти, уступив Саудовской Аравии

Газета.Ru

Среди нефтедобывающих стран Россия опустилась на третье место по добываемым объемам сырья в апреле 2020 года, уступив второе место Саудовской Аравии. Информацию об этом распространила пресс-служба Росстата, пишет ТАСС.

Россия опустилась на третье место по объемам добычи нефти
Фото: Ana Maria Otero/APAna Maria Otero/AP

Первое место по уровню добычи нефти занимают США. Уточняется, что в апреле Россия сократила показатель до 10,003 млн баррелей в сутки (б/с), Саудовская Аравия добыла 10,441 млн б/с, США — 11,87 млн б/с.

В феврале 2022 года Россия занимала второе место с нефтедобычей на уровне 10,606 млн баррелей нефти в сутки (б/с). Саудовская Аравия смогла тогда добыть 10,222 млн б/с и занимала трете место. Первыми были Соединенные Штаты с 11,312 млн б/с. В марте Москва также опережала Эр-Рияд, Вашингтон был лидером.

Отмечается, что всего за первые четыре месяца 2022 года Россия добыла 176,3 млн тонн нефти. Это на 4,9% выше показателя за аналогичный период 2021 года. При этом за апрель добыча нефти в России в годовом выражении снизилась на 4,1% — до 41,1 млн тонн.

Экономика,Росстат,
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