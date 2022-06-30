Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Mirror: президент Шри-Ланки направил Путину обращение с просьбой о поставках нефти

ТАССиещё 1

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину обращение с просьбой о сотрудничестве в сфере поставок нефти. Об этом со ссылкой на источник, близкий к офису Раджапаксы, сообщила в четверг ланкийская газета The Daily Mirror.

По ее данным, лидеры двух стран собираются провести в ближайшие дни телефонный разговор, в ходе которого обсудят возможный визит президента Шри-Ланки в Москву.

Республика на фоне худшего с момента обретения независимости экономического кризиса столкнулась с сильной нехваткой топлива. Его запасы на острове практически закончились. Из-за этого работники государственного сектора переведены на удаленный режим. Нет бензина и для заправки школьных автобусов, в связи с чем занятия в государственных и частных учебных заведениях проводятся в онлайн-формате. До 10 июля власти будут выдавать бензин и дизельное топливо только водителям транспортных средств, имеющих отношение к основным службам.

Экономика,Видео,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители