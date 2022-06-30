Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину обращение с просьбой о сотрудничестве в сфере поставок нефти. Об этом со ссылкой на источник, близкий к офису Раджапаксы, сообщила в четверг ланкийская газета The Daily Mirror .

По ее данным, лидеры двух стран собираются провести в ближайшие дни телефонный разговор, в ходе которого обсудят возможный визит президента Шри-Ланки в Москву.

Республика на фоне худшего с момента обретения независимости экономического кризиса столкнулась с сильной нехваткой топлива. Его запасы на острове практически закончились. Из-за этого работники государственного сектора переведены на удаленный режим. Нет бензина и для заправки школьных автобусов, в связи с чем занятия в государственных и частных учебных заведениях проводятся в онлайн-формате. До 10 июля власти будут выдавать бензин и дизельное топливо только водителям транспортных средств, имеющих отношение к основным службам.