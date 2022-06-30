Президент Шри-Ланки обратился к Путину с просьбой

Шри-Ланка изъявила желание сотрудничать с Россией в сфере поставок нефти. Соответствующее обращение президент республики Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает ланкийская газета The Daily со ссылкой на источник, близкий к офису Раджапаксы.
Отмечается, что они проведут телефонный разговор в ближайшие дни. Во время него они постараются договориться в визите президента Шри-Ланки в Москву.
В республике наблюдается сильная нехватка топлива в связи с худшим с момента обретения независимости экономическим кризисом. Запасов практически не осталось. Это привело к переводу работников государственного сектора на удаленный режим. Дети также учатся дистанционно из-за отсутствия бензина для заправки школьных автобусов.
До 10 июля бензин и дизельное топливо будут получать лишь транспортные средства, имеющие отношение к основным службам.
Ранее финансовый директор Indian Oil Сандип Кумар Гупта заявил, что стоимость нефти в 2022 году будет превышать уровень в 100 долларов за баррель в связи с украинским кризисом. Он полагает, что из-за экономических последствий российско-украинского конфликта мировая экономика в текущем году значительно замедлится.