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1 час назад

FT: планы G7 по ограничению цен на нефть из России провалятся из-за Китая и Индии

Газета.Ru

Индия и Китай могут помешать странам «Большой семерки» в реализации планов по ограничению цен на нефть. Об этом пишет газета Financial Times.

FT: Две страны разрушат планы G7 по ценам на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия может обойти запланированные меры стран G7 или Евросоюза из-за того, что Индия и Китай будут предоставлять импортерам страховые и транспортные услуги», — указали источники издания.

В публикации отметили, что при блокировке нефтяных грузов из России для большей части танкерного флота в мире, Индия и Китай захотят продолжить торговлю с использованием своих судов.

Один из источников газеты добавил, что будет достаточно сложно убедить большую часть страховщиков по всему миру поддержать предложенные G7 меры. Кроме того, сам план по уменьшению доходов России в части установления низких цен на нефть кажется сомнительным.

27 июня РИА «Новости» сообщили, что США и Евросоюз намерены добиться изоляции России от мирового рынка и пресечь уклонение страны от санкций. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «Большой семерки» (G7).

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