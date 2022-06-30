FT: Две страны разрушат планы G7 по ценам на российскую нефть

Индия и Китай могут помешать странам «Большой семерки» в реализации планов по ограничению цен на нефть. Об этом пишет газета Financial Times.

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«Россия может обойти запланированные меры стран G7 или Евросоюза из-за того, что Индия и Китай будут предоставлять импортерам страховые и транспортные услуги», — указали источники издания.

В публикации отметили, что при блокировке нефтяных грузов из России для большей части танкерного флота в мире, Индия и Китай захотят продолжить торговлю с использованием своих судов.

Один из источников газеты добавил, что будет достаточно сложно убедить большую часть страховщиков по всему миру поддержать предложенные G7 меры. Кроме того, сам план по уменьшению доходов России в части установления низких цен на нефть кажется сомнительным.